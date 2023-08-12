5 katlı apartmanda yangın paniği

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 5 katlı apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın Lapseki Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

KAYNAK: İHA
5 katlı apartmanda yangın paniği

Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Çanakkale Caddesinde 5 katlı Gülsen Uygun Apartmanında Saliha Gizem Ufacık’ın ikamet ettiği 4’üncü katta dün saat 21.50 sıralarında nedeni henüz belli olmayan şekilde yangın çıktı.

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Daireden alevler ve dumanlar çıktığını gören vatandaşlar ve apartman sakinleri itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve orman işletme şefliğine ait arazözler ekipler sevk edildi. Lapseki ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Yangından herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 4’üncü kattaki daire kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale eden ekipler daireden bir kediyi kurtardı.

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Kurtarılan kedi Lapseki Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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