5 kilo esrarla yakalandı savunması pes dedirtti

Kaynak: İHA
5 kilo esrarla yakalandı savunması pes dedirtti
Adana’da polis ekipleri gelen bir ihbarla takip ettiği araçta 5 kilogram esrar ele geçirdi. Aracın sürücüsünün emniyette verdiği ifade ise ‘pes’ dedirtti.

Adana’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri gelen bir ihbar sonrası harekete geçti. Ekipler, şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda takibe aldığı aracı, uygulama noktasında durdurdu.

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Sürücü Efe Ö.’nün indirildiği araçta narkotik köpeği ‘Barbara’ ile arama yapıldı. Barbara’nın, aracın arka koltuğundaki valize tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

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Gözaltına alınan Efe Ö. emniyetteki ifadesinde, ”Paraya ihtiyacım olduğu için uyuşturucu madde taşıyıp, kuryelik yapıyorum” diyerek kendini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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