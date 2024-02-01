5 kilo esrarla yakalandı savunması pes dedirtti

Adana’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri gelen bir ihbar sonrası harekete geçti. Ekipler, şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda takibe aldığı aracı, uygulama noktasında durdurdu.
Sürücü Efe Ö.’nün indirildiği araçta narkotik köpeği ‘Barbara’ ile arama yapıldı. Barbara’nın, aracın arka koltuğundaki valize tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Efe Ö. emniyetteki ifadesinde, ”Paraya ihtiyacım olduğu için uyuşturucu madde taşıyıp, kuryelik yapıyorum” diyerek kendini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.