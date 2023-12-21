5 kişi su kanalına uçtu can pazarı yaşadı

İHA’nın aktardığına göre, kaza saat 11:00 civarında oldu. Aliseydi Mahallesi’nden ilçe merkezine giden R.Ç yönetimindeki 16 BYE 76 plakalı otomobil, yolun sağ tarafındaki su kanalına düştü.

jandarma ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri su kanalına girerek araçtakileri çıkarmak için uğraştı.

Araçta bulunan 5 kişi, kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan 67 yaşındaki Mustafa Ö.'nün durumu ağır olduğu için Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nden Bursa’ya sevk edildi.

Diğer yaralılar Raif Ç (58), Necdet T (65), İbrahim Ö (53), Hasan D (62) ise hayati tehlike taşımadığı belirtildi. Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.