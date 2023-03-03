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5 koyun enkazdan 25 gün sonra sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş depremlerinde büyük hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan 52 koyundan 5'i 605 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 12:06
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5 koyun enkazdan 25 gün sonra sağ çıkarıldı

5 koyun enkazdan 25 gün sonra sağ çıkarıldı
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerinden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Bademli Mahallesi'nde Elmas Önder'e at 2 katlı ev yıkıldı. Evin alt katında bulunan 1 inek ile 52 koyundan 5'i depremden 3 gün sonra sağ, 2'si ise telef olmuş halde çıkarıldı. 

Depremde kızı, eniştesi ve torunlarının da olduğu toplam 8 yakınını kaybeden Elmas Önder, depremin üzerinden geçen 605 saat sonra 5 koyununa daha sağ olarak kavuştu. Akşam enkazdan gelen ses üzerine hayvanların canlı olarak gördüğünü anlatan Elmas Önder, daha sonra ekiplere haber verdiklerini kaydetti. 

"MELEME SESİNİ DUYDUM"

Arama kurtarma ekiplerinin de sabah başlattığı çalışma ile ile 6 koyunu sağ olarak çıkarttıklarını, koyunlardan birinin ise çıkarıldıktan sonra telef olduğunu anlatan Elmas Önder, 25 gün sonra hayvanlarının kurtarılmasının sevincini yaşadı.

Enkaz altında kalan ahırdaki hayvanlardan ümidi kestikleri için canlı beklemediklerini anlatan Elmas Önder, ''Koyunları bahçeye koyduk akşam, komşulardaydı. Eşimde ahırdan koyun seslerinin geldiğini söyledi. Ben de ışıldağı aldım enkaza dönüşen ahırın bir köşesinden baktım bir koyunun ayağı bir koyunun da burnunun kımıldadığını diğerini de belini gördüm" diye konuştu.

"KIYAMET KOPUYOR SANDIM"

Önder "4 tanesini gördüm, sabahta sağ olsun ekipler geldi kurtardı. 600 saat sonra çıktı bu koyunlar. Nasıl yaşadılar bilmiyorum. Yerde gıdalarını aldılarsa bilemem. Kurban olduğum Allah gıdalarını vermiş. Kızım, eniştem, torunlarım bulunduğu 8 kişi vefat etti'' dedi.

8 yakınını da depremde kaybeden Elmas Önder, ''Deprem anında uyuyordum, uyandığımda sanki kıyamet kopuyor sandım. Hemen dışarıya çıkmak istedim ama duvarlar birbirine çarpıyordu kaçamıyordum. Düşüyorum geri kalkıyorum o an önüme sanki duvarlar örüldü" dedi.

Önder "Ayakkabı bile giyemedim direk koştum dışarıya, eşime sende gel dedim ama o gelemedi. Düştü o geri geri gidiyorum diyordu. Daha sonra eşim çıktı ardından oğlum dışardaydı. Bizim bina mallarımızın üstüne çöktü. Kolonlar kırıldı, bizim uyuduğumuz oda malların üstüne çöktü.'' diye konuştu. 

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