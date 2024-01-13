5 milyar insanın hayatını tehlikeye atıyor. Uyarılar geldi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gülsüm Sundu
5 milyar insanın hayatını tehlikeye atıyor. Uyarılar geldi
Dünya genelinde yaklaşık 5 milyar kişinin trans yağlara karşı korunmasız kaldığı açıklandı. İşte ayrıntılar…

Trans yağlar, genellikle ambalajlı gıdalar, unlu mamuller ve yemeklik yağlarda kullanılan endüstriyel olarak üretilen yağlardır. Tüketimi her geçen yıl hızla artmakta ve dünya genelinde koroner kalp hastalıklarının baş nedeni olarak gösterilmektedir.

TRANS YAĞLARI ORTADAN KALDIRMAK MÜMKÜN MÜ?

Trans yağları ortadan kaldırmak hem uygun maliyetlidir hem de sağlıklı nesillerin gelişmesine katkıda bulunur.

Koroner kalp hastalığı kaynaklı ölümlerin büyük bir kısmı trans yağlar yüzünden gerçekleşmektedir. 16 ülkeden 9'unda yeterli önlem alınmamıştır; bu ülkeler arasında Avustralya, Azerbaycan, Butan, Ekvator, Mısır, İran, Nepal, Pakistan ve Güney Kore bulunmaktadır.

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TRANS YAĞLARLA SAVAŞAN ÜLKELER:

Trans yağlarla mücadele eden ülkeler genellikle Amerika ve Avrupa'daki yüksek gelirli ülkelerdir.

Trans yağ tüketimini yasaklayan ve iyi bir politika izleyen ülkeler arasında Meksika, Nijerya ve Sri Lanka yer almaktadır.

HANGİ YAĞLAR TRANS YAĞLARDIR?

Trans yağlar, doymamış yağların bir formudur ve hem doğal hem de yapay formlarda bulunabilirler.

Doğal trans yağlar, geviş getiren hayvanlardan elde edilen et ve süt ürünlerinde bulunur ve tipik olarak süt ürünlerindeki yağın %2-6'sını, sığır ve kuzu etindeki yağın ise %3-9'unu oluşturur.

Araştırmalar, bu yağların dengeli bir şekilde alınmasının zararlı olmadığını göstermektedir. Ancak, endüstriyel trans yağlar, oda sıcaklığında katı kalmak için kimyasal olarak değiştirildiğinde sağlık için tehlike oluşturur ve bu işlem yağlara çok daha uzun bir raf ömrü sağlar.

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