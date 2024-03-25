5 milyon 557 bin 2 TL para cezası kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yük taşımacılığı ile ilgili 339, yolcu taşımacılığı ile ilgili 252, alkol ile ilgili bin 230 motosiklet ile ilgili 181, emniyet kemeri ile ilgili bin 506 ve diğer kontrol türleriyle ilgili 3 bin 94 araç sorgulandı. Sorgulanan araçlardan 125'i trafikten men edilirken, 2 milyon 945 bin 325 TL tutarında bin 176 trafik cezası uygulandı. Ayrıca, il genelinde 40 yaralanmalı ve 41 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.

Aynı tarihlerde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivrihisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından yapılan denetimlerde ise; yük taşımacılığı ile ilgili 2 bin 224, yolcu taşımacılığı ile ilgili 376, alkol ile ilgili 766, emniyet kemeri ile ilgili 5 bin 916 ve diğer kontrol türleriyle ilgili 554 araç sorgulandı. Sorgulanan araçlardan 64'ü trafikten men edilirken, 1 milyon 359 bin 292 TL tutarında bin 541 trafik cezası uygulandı. Ayrıca, il genelinde 4 yaralanmalı ve 10 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.

Denetimlerde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ise; 7 bin 610 araç ve sürücü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 538 sürücüye 1 milyon 252 bin 475 TL para cezası kesildi. 83 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi.