5 milyon liralık yangın

Kaynak: İHA
5 milyon liralık yangın
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir köylünün 5 milyon TL’den fazla değeri olan sulama boruları ile ekipmanları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında saniyeler içinde kül oldu.

Olay, gece geç saatlerde Kızıltepe'nin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Bedrettin Karaboğa'ya ait olduğu belirlenen arazide istiflenmiş sulama boruları ile ekipmanları ateşe verdi.

Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldü.

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Borular işe yaramaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı, jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Karaboğa, hasarının 5 milyon TL'den fazla olduğunu dile getirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise hala devam ediyor.

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