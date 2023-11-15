5 milyon verene kulüp satılacak. Eskişehirspor için fedakar karar

Yunusemrespor Kulübü Başkanı Osman Taş, mali sıkıntılarla boğuşan Eskişehirspor'a 5 milyon TL bağış yapana kendi kulübünü vereceğini açıkladı.

5 milyon verene kulüp satılacak. Eskişehirspor için fedakar karar

Bir dönem Süper Lig’in en zor deplasmanları arasında gösterilen Eskişehirspor’da mali kriz devam ediyor.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’ de mücadele eden Kırmızı Şeytanlar yaz başında 336.6 milyon TL borç açıkladı.

Es Es’in çektiği sıkıntılara destek olmak için elini taşın altına koyan Yunusemrespor Kulübü Başkanı Osman Taş’tan fedakar bir karar geldi.

"5 MİLYON TL BAĞIŞ YAPANA KENDİ TAKIMIMI VERECEĞİM"
Osman Taş yaptığı açıklamada, "Eskişehirspor’a 5 milyon TL bağış yapana kendi takımımın anahtarını vereceğim” dedi.

"KİM ESKİŞEHİRSPORLU KİM DEĞİL GÖRSÜNLER"
Yaptığı bu açıklama sonrası DÜNYA Gazetesine konuşan Taş, “Takımımım hala satışta. Ama gelen giden yok. Eskişehir’e bağış yapana veririm takımımı. Eskişehirspor’a ben yeterince yardım yaptım. Kulüpteki alacaklarımı bile sildim.

Yunusemrespor için Es-Es’e bağış istememim nedeni de kim Eskişehirsporlu kim değil, görsünler istedim. 2018- 19’da Eskişehirspor’un başkanıydım. Eskişehirspor için bir Bayern Münih bir Manchester gibi müze açılması lazım. Anadolu’nun yıldızı. Ama şehirden destek olmadıktan sonra işleri çok zor. Allah güç versin onlara. Eskişehir’de bir tek taraftar var. Zaten onlar da olmazsa, kapatın tüm kent takımlarını zaten.” ifadelerini kullandı.

"YILLIK MALİYETİ 10 MİLYON TL"
Eskişehir için “Spor kenti” dendiğini belirten Taş, “Ancak buna dair bir mali destek görmüyoruz. Bırakın, bir tebrik mesajı bile yok.” Çözümün BAL’ın 4’üncü Lig olarak ilan edilip kulüplere yeni gelir kapısının açılmasında olduğunu beliten Taş, bağışla Yunusemrespor’u alacak olanlara da mali portre çıkardı: “Takımın yıllık ortalama maliyeti 10 milyon TL. Menajerlere kanılmaz ve düzgün bir takım yapılırsa şampiyonluk için bu bütçe yeter” dedi.

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