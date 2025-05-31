5 müzisyen kayıplara karışmıştı... Cesetleri ormanlık alanda bulundu

Düzenleme: Kaynak: AA
5 müzisyen kayıplara karışmıştı... Cesetleri ormanlık alanda bulundu

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde "Grupo Fugitivo" müzik grubunun 5 üyesi ormanlık alanda ölü bulundu.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde "Grupo Fugitivo" müzik grubunun 5 üyesi, 25 Mayıs’ta kaybolmalarının ardından ölü bulundu.

Meksika basınında yer alan habere göre, Reynosa kentinde kayıp ihbarı yapılan, cesetleri ormanlık alanda bulunan müzisyenlerin şiddetli şekilde darbedildikleri ve yakıldıkları tespit edildi.

Tamaulipas Eyalet Savcısı Irving Barrios, yaptığı açıklamada müzisyenlerin muhtemelen uyuşturucu kartellerinin tetikçileri tarafından öldürüldüğünü belirtti.

o.webpOlayla bağlantılı olarak Cartel del Golfo’nun "Los Metros" fraksiyonuna mensup oldukları değerlendirilen 9 kişi gözaltına alındı.

Müzisyenlerin kaybolmasının ardından aileleri, yetkililere başvurarak yardım talep etmişti. Reynosa Belediyesi önünde protesto düzenleyen aileler, yolu trafiğe kapatmıştı.

Ülkede özellikle "narcocorridos" olarak bilinen ve uyuşturucu kartellerini öven şarkılar seslendiren grupların, suç örgütlerinin hedefi haline geldiği biliniyor.

Son Haberler
Ortaya çıkan sessiz katiller kısırlığı tetikliyor! Uzmanlar anlattı
Ortaya çıkan sessiz katiller kısırlığı tetikliyor! Uzmanlar anlattı
Türk Dünyası’ndan Babadağ’a fetih selamı
Türk Dünyası’ndan Babadağ’a fetih selamı
’Sakin Şehir’ Şavşat’tan kartpostallık görüntüler
’Sakin Şehir’ Şavşat’tan kartpostallık görüntüler
Türkiye bunu konuşuyor! Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki veda farkı gündem oldu
Türkiye bunu konuşuyor! Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki veda farkı gündem oldu
Kırmızı bültenle aranan 7 suçlu yakalandı
Kırmızı bültenle aranan 7 suçlu yakalandı