5 tavus kuşu ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Derecik ilçesi Beyazağaç Yol Kontrol Noktasında durdurulan kamyonette arama yapıldığı ifade edildi.

Söz konusu açıklamada, “Yapılan kontrollerde, kamyonetin kasa kısmında çuvallar içerisine saklanmış 5 adet tavus kuşu olduğu tespit edildi.

Çuvallar açılarak tavus kuşlarının hava alması sağlanmış ve Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine haber verildi. Kontrol noktasına yönlendirilen doğa koruma personellerine tavus kuşları teslim edilmiş olup, araç sürücüsüne ise idari para cezası uygulandı” ifadeleri kullanıldı.