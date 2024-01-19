5 yaşlanma karşıtı yiyecek. 101 yaşına kadar yaşamak için bu 5 yiyecek yeter

Uzmanlar ise herhangi bir ilaç veya karışıma gerek duymadan, yaşlanma karşıtı ve sağlığımızı mikroplardan adeta bir zırh gibi koruyacak olan besinlerin doğada bulunduğuna uzun yıllardır dikkat çekmeye devam ediyor.

İşte ömrü uzatan ve genç kalmayı sağlayan o besinlerden 5’i:

Yaban Mersini: Bu küçük üzüm benzeri meyvenin içinde bizleri zırh gibi koruyan antioksidan ve vitaminler bulunuyor. Bu bakımdan yaşlanma karşıtı güçlü bir etki yaratıyor.

Aynı zamanda yaban mersini DNA’ların onarımında da büyük bir rol üstleniyor.

İçeriğindeki kolajen ve C vitamini sayesinde hem dinç tutuyor hem de göz sağlığında etkin oluyor.

Domates: Diyetisyen Amanda Ursell, özellikle cilt konusunda faydalı olan besini açıkladığında çoğu insan şaşırdı. Çünkü bu besin hemen herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir besin olan Domatesten başkası değil. Domates yemenin cildimizi içten dışa doğru koruduğu uzman tarafından dile getirilirken öte yandan domatesin yanında ıspanak, kırmızı biber, havuç ve lahananın da antioksidanlarla dolu olduğu belirtildi.

Tam tahıllı gıdalar: Enerjiyi serbest bırakan tam tahıllı gıdalar bir başka yaşlanma karşıtı mucizevi temel besin maddesidir. Yulaf lapası, kahverengi makarna, pirinç ve tatlı patates gibi şeylerin yanı sıra meyve ve sebzeler tam tahıllı besinlerin yanında olması ile bilinir. Tam tahıllı gıdalar yaş aldıkça hormonları değişmeye başlayan insanlarda, var olan enerjiyi dengelemek için faydalı olabilir.

Harvard Üniversitesi araştırmacıları tam tahıllı gıdaları listenize dahil etmenin, uzun yaşamanıza yardımcı olacağını öne sürdü.

Fındık: İşte bu besin bizlerin vazgeçilmezi olan fındık.. Karadeniz bölgemizden dünyaya ihraç edilen bu gıda yaşlanma karşıtı olan gıdaların zirvesinde yer alıyor. Beslenme uzmanı Sophie Trotman, konu yaşlanma karşıtı olduğunda kuruyemişlerin çok önemli olduğunu söylüyor.

Badem, ceviz ve fınfık gibi kuruyemişlerin özellikle E vitamini, protein ve omega-3 yağ asitleri açısından çok zengin ve cildin yenilenmesi konusunda yardımcı olan çinko gibi mineraller içerdiği belirtildi.

BALIK YAĞLARI: 3 tarafı denizlerle kaplı olan ülkemizde kişi başı balık tüketiminin maalesef düşük olması bu konuda üzücü bir taraf.

Doğal yağ bariyeri oluşturan bu besinler cildi nemlendiriyor ve oluşan çizgilerin giderilmesine katkıda bulunuyor.