5 yıl önce boşanmışlardı! Eski eşini ve sevgilisini öldürdü

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayiinde dün akşam yaşanan olayda, eski eşi Meral Tınastepe'nin işletmeciliğini yaptığı dükkana gelen Şeref Ç., burada Tınastepe ile birlikte olduğunu öğrendiği Musa Ayaz ile tartıştı. Saat 21.00 sıralarında gerçekleşen tartışmanın, Şeref Ç.'nin 5 yıl önce sonlanan evliliğinin ardından yaşandığı belirtildi.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Şeref Ç., aracına dönerek yanında getirdiği pompalı tüfek ile geri döndü. Şeref Ş.’nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu Tınastepe ve Ayaz, saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinde geldiği otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tınastepe ve Ayaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Çifte cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kaçan Şeref Ç.'nin kullandığı otomobili olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta Anafartalar Mahallesi Şeyh Bedreddin Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri Şeref Ç.'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.