50 dolarlık altın elde etmek için yöntem buldular. Bilim insanları elektronik atıklardan yaptı

Bilim insanları elektronik atıklardan altını geri kazanmak için harcanan her bir dolar karşılığında 50 dolar değerinde altın elde edilebileceğini söyledi.

Araştırmacılar, sürdürülebilir ve ticari bakımdan uygulanabilir olduğunu iddia ettikleri yöntemde, elektronik atıklardan değerli metali geri kazanmak için peynir yapım sürecinin yan ürünü olan protein süngerleri kullanıldığı açıklandı.

20 ESKİ BİLGİSAYAR ANAKARTINDAN 450 MİLİGRAMLIK 22 AYAR ALTIN PARÇASI

Populer Science Türkçe'de yer alan çalışmada bilim insanları sadece 20 eski bilgisayar anakartından 450 miligramlık 22 ayar altın parçasını geri kazanmış oldu. Bulgular, kaynak malzemelerin tedarik maliyetlerinin ve tüm süreç için enerji maliyetlerinin, geri kazanılabilecek altının değerinden 50 kat daha düşük olduğunu gösterdi.

Bilim insanları altın elde etmek için peynir altı suyu proteinlerinin doğasını asidik koşullarda yüksek sıcaklıklarda değiştirerek bir protein bulamacı oluşturdu. Bu bulamacı kurutarak sünger elde etti ve daha sonra 20 anakarttan metal parçaları çıkarıp bir asit banyosunda çözdükten sonra altın iyonlarını çekmek için çözeltiye bir protein lifli sünger yerleştirdi.

Metal iyonları da liflere yapışabilirken, altın iyonları bunu çok daha verimli bir şekilde yapılmaktadır. Bilim insanları daha sonra süngeri ısıtarak altın iyonlarını pullara dönüştürdü ve bu pulları eriterek altın parçası elde etti.

Advanced Materials akademik dergisinde açıklanan yöntemi kullanarak, 20 bilgisayar anakartından yaklaşık 450 miligramlık parça elde edebildi. Çalışmada külçenin yüzde 91'inin altın, geri kalanınınsa bakır olduğu ve bunun da 22 karata karşılık geldiği aktarıldı.

Araştırmacılar, tüm süreç için enerji maliyetlerine eklenen kaynak malzemelerin tedarik maliyetlerinin, geri kazanılabilecek altının değerinden 50 kat daha düşük olduğunu söyledi. Çalışmanın yazarlarından ve ETH Zürih'ten Profesör Raffaele Mezzenga yaptığı açıklamada, "En sevdiğim şey, elektronik atıklardan altın elde etmek için bir gıda endüstrisi yan ürünü kullanıyor olmamız... Bundan daha sürdürülebilir bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.