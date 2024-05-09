50 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin asayiş uygulamasında İstanbul’dan geldiği tespit bir tır şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada tarihi eser olabileceği düşünülen çok sayıda eşya bulundu.

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, incelemede ele geçirilen bin 120 eşyanın 18. ve 19. yüzyıllardan kalma Osmanlı ve Avrupa kültürüne ait ‘tarihi eser niteliğinde antika' olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, antikaların toplam değerinin 50 milyon lira olduğu belirtildi.