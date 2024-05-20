TÜGVA okullarda derslere girecek

Düzenleme: Kaynak: Birgün
TÜGVA okullarda derslere girecek
TÜGVA’nın okullarda sınıflara girmek ve stant açmak için İstanbul Valiliği’nden izin aldığı ortaya çıktı. İstanbul Valiliği’nin başvuruya 1 hafta içinde olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Daha önce AKP’li belediyelerin birçok binayı tahsis ettiği ve kaynak aktardığı TÜGVA okullara da giriyor.

TÜGVA, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında Edirne’de ‘Doğa kampı’ düzenleyecek.

Birgün gazetesinden Deniz Güngör’ün haberine göre 1 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek kamp için İstanbul’da okullara girme izni aldı. İstanbul Valiliği’nden alınan izin ile TÜGVA okullarda stant açabilecek, afiş asabilecek ve derslere girebilecek.

TÜGVA’nın 8 Mayıs’ta yaptığı başvuruya İstanbul Valiliği’nin 14 Mayıs’ta olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

YAZ OKULU AÇILACAK

TÜGVA aynı zamanda yine ortaokul öğrencilerini hedef alan 6 haftalık TÜGVA İstanbul Ortaokul Yaz Okulu projesi yapacak. Kuranı Kerim, Temel Dini Bilgiler gibi derslerin verileceği yaz okulu projesi MEB ve TÜGVA arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilecek. 24 Haziran ila 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek projeye 4. sınıf mezunu, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılacak.

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