50 milyon liralık dolandırıcılıkla suçlanan eski kaymakam: Bana FETÖ'varı kumpas kurdular

Kendisi suçsuz olduğunu iddia ederek, "Bana FETÖ'vari bir kumpas kurdular. Tahliye ederseniz herkesin parasını öderim." şeklinde savunma yaptı.

Kılıç, beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın danışmanı olduğunu öne sürdüğü Özgür Akgül ve Paşa Yaşar ile birlikte yargılandığı davada ikinci duruşma için hakim karşısına çıktı. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Sakarya 3 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kılıç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 90 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Özgür Akgül duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz sanık Paşa Yaşar ise katılmadı.

Sanık Mustafa Kılıç'ın suçlamaları kabul etmeyerek iddia ettiği duruma göre, depremzedeler için ihaleler oluşturmuş ve bu süreçte teminat adı altında kişisel hesabına yaklaşık 50 milyon lira toplamış. Mustafa Kılıç, kendisini dolandırıcı olarak tanımlayan müşteki Murat Erem'in ifadesi üzerine, "Benim hesabıma şahsi para girişi olsa devlet benden hesap sorar, bu hesap vakfın hesabı." iddiasında bulundu. Aynı zamanda, avukatın iddiasına göre, tahliye edilmesi halinde "sevgilisiyle İngiltere'de parayı yiyebileceği" yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Duruşmada tanıklar da dinlendi. Sanık eski kaymakam Mustafa Kılıç'ın eşi Hatice Kılıç, eşinin kendi adına açtığı banka hesabından bahsederek, "En fazla 400 bin lira giriş oluyordu. Eşim borsa oynadığını oradan da hesaba para aktardığını söylüyordu." şeklinde ifade verdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.