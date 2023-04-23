50 yıl hapisle aranan hükümlü kadın yakalandı

Kayseri’de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 50 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.Ç. (42) isimli kadın hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

50 yıl hapisle aranan hükümlü kadın yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 50 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hükümlünün Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesindeki adresinde saklandığı belirlendi. Hükümlü kadın, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan K.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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(Kaynak. DHA)

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