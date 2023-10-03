50 yıllık moda devi iflas etti. 1100 kişi işsiz kaldı

Artı49'un haberine göre, Türkiye'den ve dünyadan sektörlerinde uzun yıllar hizmet etmiş dev şirketlerin de iflas ettiği haberleri gelmeye devam ediyor.

Moda pazarındaki kriz de hız kesmeden devam ediyor. Münih merkezli ‘Hallhuber GmbH’ şirketi iflas ettiğini açıkladı.

Hallhuber, korona kısıtlamaları yüzünden azalan müşteriler nedeniyle iki yıl önce ilk kez iflas başvurusunda bulunmuştu. 50 yıldır faaliyet gösteren moda devi Almanya'da yaklaşık 110 şubede faaliyet gösteriyor ve 1.100 kişiyi istihdam ediyor.

1100 çalışanın bu karardan sonra işsiz kalıp issizler kervanına katılacağı tahmin ediliyor.