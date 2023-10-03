50 yıllık moda devi iflas etti. 1100 kişi işsiz kaldı

Almanya'da bir moda devi daha iflas etti. 50 yıldır faaliyet gösteren Münih merkezli ‘Hallhuber GmbH’ şirketinin 110 şubesinde 1.100 kişiyi çalışıyordu.

50 yıllık moda devi iflas etti. 1100 kişi işsiz kaldı

Artı49'un haberine göre, Türkiye'den ve dünyadan sektörlerinde uzun yıllar hizmet etmiş dev şirketlerin de iflas ettiği haberleri gelmeye devam ediyor.

Moda pazarındaki kriz de hız kesmeden devam ediyor. Münih merkezli ‘Hallhuber GmbH’ şirketi iflas ettiğini açıkladı.

Hallhuber, korona kısıtlamaları yüzünden azalan müşteriler nedeniyle iki yıl önce ilk kez iflas başvurusunda bulunmuştu. 50 yıldır faaliyet gösteren moda devi Almanya'da yaklaşık 110 şubede faaliyet gösteriyor ve 1.100 kişiyi istihdam ediyor.

1100 çalışanın bu karardan sonra işsiz kalıp issizler kervanına katılacağı tahmin ediliyor.

a6.jpg

İlgili Haberler
Alman otomotiv tedarikçisi iflas etti. Schumacher'in aracını da donatmıştı
Dünyaca ünlü dev market zinciri iflasını istedi. 5000 çalışanı var
Dünya devi emlak şirketinin iflası an meselesi. 120 bin kişi işsiz kalacak. Borcu dudak uçuklattı
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
O kemiğinizi yaralamayın Sağlık
O kemiğinizi yaralamayın
Meme kanserine yeni ilaç mı Sağlık
Meme kanserine yeni ilaç mı
Bekir Develi'nin FETÖ'nün kanalında program yaptığı ortaya çıktı Gündem
Bekir Develi'nin FETÖ'nün kanalında program yaptığı ortaya çıktı
Haftada iki porsiyonu yetiyor Sağlık
Haftada iki porsiyonu yetiyor
Erkeğin gücüne güç katan şifalı 15 bitki Şifalı Bitkiler
Erkeğin gücüne güç katan şifalı 15 bitki
İşte olmazsa olmazımız Sağlık
İşte olmazsa olmazımız
Taksim’de kulüp çalışanları genç çifte çivili sopa zincir ve şişelerle saldırdı Gündem
Taksim’de kulüp çalışanları genç çifte çivili sopa zincir ve şişelerle saldırdı