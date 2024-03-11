50 yıllık terazisinden vazgeçmiyor

5 çocuk babası Zekeriya Çömez, yıllardır kullandığı eski tip terazinin değerinin arttığını ve birçok kişinin ilgisini çektiğini belirtiyor. Ancak, teraziyi kimseye satmayı düşünmediğini ifade ediyor. Çömez, terazinin uzun yıllardır kullanılmış olmasına rağmen hala sağlam ve işlevsel olduğunu vurguluyor.

Çömez, teraziye duyulan ilginin arttığını ve birçok kişinin teraziyi satın almak istediğini ancak kendisinin satmadığını dile getiriyor. Terazinin zamanla daha da kıymetlendiğini belirten Çömez, geleneksel terazinin elektronik terazilere göre daha güvenilir ve sağlıklı olduğunu düşünüyor.

Zekeriya Çömez, bakkal dükkanında teraziyle yağ ve mercimek gibi ürünleri tarttığını ve bu geleneği sürdürmeye kararlı olduğunu belirtiyor. Geleneğe ve helal-haram bilincine önem veren insanların teraziyi tercih ettiğini ifade ediyor.