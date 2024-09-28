500 derece kaynatılıyor

Kaynak: İHA
500 derece kaynatılıyor

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyüne iskambo pekmezinin yapımına başlandı. 500 derece kaynatılarak yapılan pekmezin aynı yerde 200 yıldır yapıldığı açıklandı.

Köyün geçim kaynağı olan ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan iskambo pekmezi, bağlarda yetişen kaliteli üzümlerle üretiliyor.

Toplanan üzümlerin sıkılmasıyla elde edilen suyun kazanlarda kaynatılıp mayalanmasıyla içerisine meşe odunundan elde edilmiş kül atılıyor. Soğuyup süzüldükten sonra yeniden ateşte uzun süre kaynatılarak pekmez haline getiriliyor.

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Pekmez yapımını anlatan üretici Mahmut Tanrıyatapan; ‘'Önce üzümleri ezerek suyunu çıkarıyoruz. Ondan sonra öndeki kazana alarak kaynatıyoruz. Üzerinde oluşan köpüğü alarak sürahilere bırakıyoruz. Sürahilerden süzerek buraya getirip tekrar yaklaşık bin 500 derecede kaynatıyoruz.'' dedi.

Pekmezin mayasına meşe odunu külü kattıklarını belirten üretici Tanrıyatapan "Pekmezin mayasında kül olmasa pekmez temiz gelmez ve süzülmez bulanık kalıyor. Yaklaşık 200 yıldır burada pekmez yapıyoruz. Doğaldır, hiçbir ilaç ve katkı maddesi kullanmıyoruz.'' şeklinde konuştu.

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