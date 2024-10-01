500 yıllık su künkleri bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Ahlat Müze Başkanlığı tarafından yürütülen Bitlis Kalesi kazılarında, bu yıl yaklaşık 100 metrelik su künkleri (su boruları) keşfedildi. Bu künkler, kalenin saray kısmından tarihi Sinan Bey Hamamı’na uzanıyor. Kazı alanında ayrıca sikkeler, lüle taşları, küpler, mimari yapılar, kandiller, seramik parçaları, cam, metal ve kemik objeler de gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı çalışmaları, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Karasu'nun bilimsel danışmanlığında, 5 uzman ve 15 kişilik işçi ekibiyle sürdürülüyor.

İlk olarak 2004 yılında Denizli Pamukkale Üniversitesi tarafından başlatılan kazılar, 2015 yılına kadar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından devam ettirildi. Bu yıl Ahlat Müze Başkanlığı ve Bitlis Eren Üniversitesi iş birliğiyle kazılar yeniden başlatıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Fuat Eker, çalışmaları 5 yılda tamamlamayı planladıklarını belirterek, “Bitlis Kalesi kazıları 2004 yılından beri devam ediyor. 2023 yılı sonunda Eren Holding ile yaptığımız sponsorluk anlaşması kazılarımızı hızlandırdı. Bu yıl, saray bölgesinde yapılan kazılarda günlük yaşama dair çeşitli objeler ve en önemlisi künk sistemi olarak adlandırılan su tesisatını ortaya çıkardık” dedi.

Eker, kaleye temiz suyun nereden geldiğine dair rivayetleri bilimsel olarak kanıtladıklarını ifade ederek, “Kalenin kuzey kısmındaki Duav kaynağından su kemerleri ile getirilen temiz su, kale duvarları üzerinden saray kısmına yakın sarnıca ve Sinan Bey Hamamı’nın yanındaki sarnıca aktarılmıştır” diye ekledi. Sinan Bey Hamamı'nın yapım tarihinin 1530-1540 yılları olduğu düşünülerek, künk sisteminin de bu dönemde inşa edildiği tahmin edilmektedir. Eker, kazı çalışmalarının önümüzdeki 3-4 yıl içinde tamamlanarak, ortaya çıkan yapıları restore edip kaleyi ziyaretçilere açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.