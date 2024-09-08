52 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi aynı yere yapılıyor: Bu bizim acımıza saygısızlıktır

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından yıkılan Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı'nda 52 kişi hayatını kaybetmişti. Asrın depremi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde hamile kız kardeşi ve eşini kaybeden Serap Arıcıoğlu isimli vatandaş, Ebrar Sitesi'nin yeniden aynı yere inşa edilmesine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

ARICIOĞLU’NDAN TEPKİ: "BU ACILARA SAYGISIZLIK"

Serap Arıcıoğlu, basın mensuplarına verdiği röportajda, Ebrar Sitesi'nin yeniden inşasına sert çıktı. Arıcıoğlu, "Bu acılar ne zaman dinecek? İnsanlar öldü gitti ve burada binalar yapıldı. Bizim acılarımız nereye gömüldü? Bu, bizim acımıza saygısızlıktır. Bu binaların altında ölen insanların kolu, kanadı, bacağı kaldı. Burada insanlar nasıl oturacak? Bu evlerin içinde nasıl huzurlu uyuyacak?" dedi.

“BİZ KENDİ ÇABAMIZLA KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPTIK”

Arıcıoğlu, 6 Şubat'ta yaşanan depremde, hamile kız kardeşi ve eşinin yanı sıra doğmamış bebeğini de kaybettiğini belirtti. Deprem sonrasında yaşadıkları zorlukları anlatan Arıcıoğlu, "Kardeşimi ve eşini 8 günde enkazdan çıkardık. O süreçte kimse yardım etmedi. AFAD ekipleri gelmedi ve biz kendi çabamızla kurtarma çalışmaları yaptık" şeklinde konuştu.

“SUÇLULARI BULAMIYORUZ”

Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı'nda yaşanan yıkımın ardından açılan davada, sanıklardan bazıları tutuklu olarak yargılanıyor. Arıcıoğlu bu durum hakkında, "2 yıl geçti ve hâlâ adalet yerini bulmadı. Kardeşimin apartmanında kaçak katlar yapılmış ve biz bunu sonradan öğrendik. Kamu görevlileri ve müteahhitlerle ilgili suçlamalar var, ancak suçluları bulamıyoruz. Belediye ve devletin bu durumu görmediğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜLERİN ÜZERİNE DAİRE YAPMAK SAYGISIZLIKTIR"

Arıcıoğlu, inşa edilen binaların kalitesine de dikkat çekti. "Ölen insanların üzerine daireler yapılıyor. Bizim acılarımız daha kapanmadı. Bu binaların burada yapılması, acılarımıza saygısızlıktır. Ölen insanların kolu, kanadı ve bacağı bu binaların altında kaldı. Bu evlerde insanlar nasıl huzurlu uyuyacak?" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Arıcıoğlu, davanın peşini bırakmayacağını ve suçluların cezalandırılmasını talep edeceğini vurguladı. "Ölüler geri gelmeyecek, ama biz bu davanın peşinde olacağız. Suçlular bulunana kadar mücadele edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.