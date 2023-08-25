53 milyar dolarlık mirasın vârisi tatil için bodrumu seçti

Otomobil devi Porsche'nin varisi Felix Porsche, yaz tatilini geçirmek için Bodrum'da geldi.

53 milyar dolarlık mirasın vârisi tatil için bodrumu seçti

Bodrum, bu yıl da dünyaca ünlü milyarder ve yıldızların akınına uğradı.

Yaz aylarının başından beri ünlü isimlerin tatilini geçirmek için geldiği Bodrum'a bu kez de 53 milyar dolarlık mirasın vârisi olan, otomotiv şirketinin veliahtı Felix Porsche geldi.

Sabah gazetesinden Evren Abdullahoğlu'nun haberine; göre birkaç gündür Türkbükü'ndeki lüks otelde konaklayan Felix, ilk kez önceki gün odasından çıktı.

27 yaşındaki genç adam, Charlotte Chiara Maria Castell adlı kız arkadaşıyla sahilde görüntülendi. Sevgililer, önce etrafı kontrol etti, ardından denize girdi.

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