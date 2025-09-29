53 yolcusu bulunan uçak pistten çıkarak betona saplandı

ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Roanoke-Blacksburg Havalimanı’nda 53 yolcu ve mürettebatı taşıyan United Airlines’a ait bir Embraer jet, 28 Eylül’de iniş sırasında pistten çıktı. Washington’dan havalanan ve yaklaşık üç saat rötarla inişe geçen uçak, yoğun sis ve yağmur altında piste geç teker koydu. Kısa pistin sonuna ulaşan uçak, duramayarak hızla pist sınırlarını aştı. Ancak bu sırada devreye giren Emas (Engineered Materials Arrestor System) isimli güvenlik sistemi büyük bir faciayı önledi.

Uçağın iniş takımları, pistin sonunda yer alan gözenekli beton bloklara saplanarak uçak durdu. Yolcular ve mürettebat olayı yara almadan atlatırken uçakta ciddi bir hasar bulunmadığı bildirildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), pist sonunda yeterli uzunluk bulunmayan havaalanlarında Emas sistemini tavsiye ediyor. Bu sistem, 1999’dan bu yana ABD’de 20’den fazla olası kazayı önledi. Halihazırda 70’ten fazla Amerikan havalimanında kullanılan emas, 2019 yılında Almanya’daki Saarbrücken Havalimanı’nda da devreye alınmıştı.