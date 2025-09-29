53 yolcusu bulunan uçak pistten çıkarak betona saplandı

Kaynak: Haber Merkezi
53 yolcusu bulunan uçak pistten çıkarak betona saplandı

United Airlines’e ait Embraer jet iniş anında tekerleri geç açınca büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü.

ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Roanoke-Blacksburg Havalimanı’nda 53 yolcu ve mürettebatı taşıyan United Airlines’a ait bir Embraer jet, 28 Eylül’de iniş sırasında pistten çıktı. Washington’dan havalanan ve yaklaşık üç saat rötarla inişe geçen uçak, yoğun sis ve yağmur altında piste geç teker koydu. Kısa pistin sonuna ulaşan uçak, duramayarak hızla pist sınırlarını aştı. Ancak bu sırada devreye giren Emas (Engineered Materials Arrestor System) isimli güvenlik sistemi büyük bir faciayı önledi.

25c324ce-2f4d-467f-bbf5-bc7811f4cf98-w960-r1-778-fpx55-fpy26.webp

Uçağın iniş takımları, pistin sonunda yer alan gözenekli beton bloklara saplanarak uçak durdu. Yolcular ve mürettebat olayı yara almadan atlatırken uçakta ciddi bir hasar bulunmadığı bildirildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), pist sonunda yeterli uzunluk bulunmayan havaalanlarında Emas sistemini tavsiye ediyor. Bu sistem, 1999’dan bu yana ABD’de 20’den fazla olası kazayı önledi. Halihazırda 70’ten fazla Amerikan havalimanında kullanılan emas, 2019 yılında Almanya’daki Saarbrücken Havalimanı’nda da devreye alınmıştı.

ee7962e2-a284-4fe4-8851-31340cb76053-w648-r1-5003750937734435-fpx65-25-fpy49-97.webp

Son Haberler
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'
Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'
Kredi kartı faizleri değişiyor! Tarih belli oldu
Kredi kartı faizleri değişiyor! Tarih belli oldu
MHP’nin Kürtçe dergi polemiğine son nokta koyuldu! Hakkı Öznur belgeler ve şahitleriyle anlattı
MHP’nin Kürtçe dergi polemiğine son nokta koyuldu! Hakkı Öznur belgeler ve şahitleriyle anlattı
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'