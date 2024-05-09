536 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: İHA
536 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde toplamda 536 kilo esrar ele geçirildi.

Diyar bakır Lice’de 2 farklı noktada, 536 kilo esrar ele geçirildi. Valiliğin konu hakkında yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Yorulmaz ve Yalaza mahallesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonların tamamlandığı iletildi.
Düzenlenen operasyonlarda 2 farklı noktada 536 kilogram esrar ele geçirildiği iletildi.

aw200412-01.jpg

Son Haberler
Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü Gündem
Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Sahipsiz köpekleri site dışına çıkaranlara verilen ceza iptal edildi Gündem
Sahipsiz köpekleri site dışına çıkaranlara verilen ceza iptal edildi
Japonya’da 9 milyon konutun boş olduğu açıklandı. Dinsiz Japonlar cezalandırılmış olmalı Dünya
Japonya’da 9 milyon konutun boş olduğu açıklandı. Dinsiz Japonlar cezalandırılmış olmalı
AKP'li İpsala Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerden eylem Gündem
AKP'li İpsala Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerden eylem
Düzce'de panik. Kuzey Afrika ve Suriye'den geliyor Yerel Haberler
Düzce'de panik. Kuzey Afrika ve Suriye'den geliyor
AFAD görevlisi deprem tatbikatında yere düştü. Bu bir 'Güler misin ağlar mısın' haberidir Yaşam
AFAD görevlisi deprem tatbikatında yere düştü. Bu bir 'Güler misin ağlar mısın' haberidir
Bir il için toz aşınımı uyarısı Yerel Haberler
Bir il için toz aşınımı uyarısı