Diyar bakır Lice’de 2 farklı noktada, 536 kilo esrar ele geçirildi. Valiliğin konu hakkında yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Yorulmaz ve Yalaza mahallesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonların tamamlandığı iletildi.

Düzenlenen operasyonlarda 2 farklı noktada 536 kilogram esrar ele geçirildiği iletildi.