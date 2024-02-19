54 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

İzmir’de, hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 32 yaşındaki Emre Demircan, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı. Bir apartman dairesine gerçekleştirilen operasyonda, Demircan’ın saklanmasına yardım ettiği gerekçesiyle R.A. ile B.İ.P. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

54 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Demircan’ın 54 suç kaydı olduğu öğrenildi. Firari hükümlü, emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında cezaevine götürülürken R.A. ve B.İ.P. serbest bırakıldı.