54 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Kaynak: DHA
54 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
İzmir’de özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emre Demircan yakalandı.

İzmir’de, hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 32 yaşındaki Emre Demircan, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı. Bir apartman dairesine gerçekleştirilen operasyonda, Demircan’ın saklanmasına yardım ettiği gerekçesiyle R.A. ile B.İ.P. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

54 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Demircan’ın 54 suç kaydı olduğu öğrenildi. Firari hükümlü, emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında cezaevine götürülürken R.A. ve B.İ.P. serbest bırakıldı.

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