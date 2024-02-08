55 bin euro değerinde kaçak altınla sınırı geçmeye çalışırken yakalandı

Kaynak: İHA
55 bin euro değerinde kaçak altınla sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
Bulgaristan’ın Kaptan Andrevo gümrük memurları, otobüsle yolculuk yapmakta olan bir Bulgar vatandaşını beline sardığı ceketin cebinde 1 kilo 170 gram altınla yakaladı.

Türkiye’den Bulgaristan’a giriş yapan bir otobüste bulunan Bulgar vatandaşı R.D'nin hal ve hareketlerinden şüphelenen Kaptan Andrevo gümrük memurları, toplam değeri 55 bin euroyu aşan kaçak altın takı ele geçirdi.

65 yaşındaki kadının otobüs içerisinde beline sardığı ceketten şüphelenen memurlar, Bulgaristan tescilli aracı kapsamlı gümrük muayenesine aldı. Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu kadının beline sardığı ceketin ceplerinde paketlere sarılmış halde altın 56 yüzük, zincir, madalyon, bilezik, kolye ve küpe ele geçirildi.

14 ayar altın takıların toplam ağırlığının 1 kilo 170,30 gram olduğu tespit edildi. Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından konu hakkında ön duruşma başlatıldığı belirtildi.

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