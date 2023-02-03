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55 yaşındaki Japon forvet Portekiz 2. Ligi'ne transfer oldu

Profesyonel futbol liglerinin en yaşlı aktif futbolcularından biri olan 55 yaşındaki forvet Japon Kazuyoshi Miura, Portekiz 2. Lig ekibi Oliveirense'ye transfer oldu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 17:08
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55 yaşındaki forvet transfer oldu

55 yaşındaki Japon forvet Portekiz 2. Ligi'ne transfer oldu
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NTV’nin haberine göre; uzun kariyerinde ülkesi dışında Brezilya'nın Santos, Palmeiras ve Coritiba, İtalya'nın Genoa, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Avustralya'nın Sydney takımlarında da görev yapan "Kral Kazu" lakaplı futbolcunun yeni durağı Portekiz oldu.

Profesyonel kariyerine 1986'da başlayan ve futbol dünyasının efsaneleri arasına adını yazdıran Miura, 26 Şubat'ta 56 yaşına girmeden önce bir transfere daha imza attı. Oliveirense, Japonya temsilcisi Yokohama'da forma giyen Miura'nın kiralandığını taraftarına duyurdu.

Kariyeriyle ilgili açıklamada bulunan Kazuyoshi Miura ise 60 yaşına kadar futbol oynamaya devam etmek istediğini vurgulayarak, "Yeni bir ülkeye geldim. Çok çalışarak herkese nasıl bir oyuncu olduğumu göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Miura, 1990-2000 yıllarında formasını giydiği Japonya Milli Takımı’yla 89 kez sahaya çıkıp 55 gol attı.

Çalışkan oyuncu kulüp kariyerinde ise çıktığı 700 maçta 193 gol attı.

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