55 yıldır kadınlardan saklanıyor. Evinin etrafına 15 metrelik çit ördü

71 yaşındaki Callitxe Nzamwita isimli kişi kadınlardan korktuğu için evinin etrafını 15 metrelik çitlerle kilitledi. Hiçbir kadınla görüşmeyen Nzamwita'nın hikayesi kısa sürede tüm dünyanın ilgisini çekti.

55 yıldır kadınlardan saklanıyor. Evinin etrafına 15 metrelik çit ördü

71 yaşına kadar hiçbir kadınla ilişki yaşamamış olan bir erkek, kadınları kendinden uzak tutmak için diktiği 15 metrelik çitten bahsetti.

Karşı cinsten korktuğu için 55 yıl boyunca kendisini evine kapatan adam halktan uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

Kendi kendisine bir izolasyon uygulayan Nzamwita evinin etrafındaki devasa çitlerden dışarı çıkmamayı tercih ediyor.

YEREL HALKTAN KADINLAR BAKIYOR

71 yaşındaki adam kadınların evine gelmesinden "gerçekten korktuğunu", dolayısıyla tecrit altında olduğunu itiraf etti.

Bu korkuya rağmen adamın hayatta kalmasına yardımcı olan da yerel kadınlar. tek başına ve karşı cinsten uzakta yaşamasına rağmen, müdahale etmezlerse öleceğinden korkan köy kadınlarının yardımını alıyor.

Kadınların yiyeceklerini almasına rağmen kadınların kendisine yaklaşmasına dahi izin vermiyor.

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