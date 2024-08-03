567 sürücüye yüksek ses ve abart egzozdan işlem

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor. Vali Ozan Caddesi ve 1. Cadde gibi şehrin en işlek bölgelerinde yapılan denetimlerde, abart egzoz, araçta yüksek sesle müzik yayını ve havalı korna gibi çevreye rahatsızlık veren davranışlar engellenmeye çalışıldı.

Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 12 araç sürücüsüne abart egzoz kullanmaktan, 555 araç sürücüsüne ise yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık vermekten dolayı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 567 sürücüye idari işlem uygulandı.