57 ilde uyuşturucu operasyonu. Milyonlarca hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 57 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonuna dair son bilgileri açıkladı. Zehir tacirleri, uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik 57 ilde düzenlenen Narkoçelik-41 operasyonları kapsamında 967 kilogram uyuşturucu maddenin yanı sıra 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 644 zehir taciri yakalandı.

Narkoçelik-41 operasyonlarına bin 603 ekip, 4 bin 127 personel, 25 hava aracı ve 41 narkotik köpeği katıldı.