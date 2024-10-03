57 ilde uyuşturucu operasyonu. Milyonlarca hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 57 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonuna dair son bilgileri açıkladı. Zehir tacirleri, uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik 57 ilde düzenlenen Narkoçelik-41 operasyonları kapsamında 967 kilogram uyuşturucu maddenin yanı sıra 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 644 zehir taciri yakalandı.
Narkoçelik-41 operasyonlarına bin 603 ekip, 4 bin 127 personel, 25 hava aracı ve 41 narkotik köpeği katıldı.
5️⃣7️⃣ İlde Zehir Tacirlerine, Uyuşturucu Madde ve İmalatçılarına yönelik bu hafta düzenlenen “NARKOÇELİK-41” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2024
⚠️9️⃣6️⃣7️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
⚠️5️⃣ Milyon 8️⃣5️⃣7️⃣ Bin 5️⃣2️⃣0️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
6️⃣4️⃣4️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.
Aziz… pic.twitter.com/z0Egp0IIPi