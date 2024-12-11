Doğu Karadeniz için fırtına alarmı! İki güne dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’de yarın ve cuma günü fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM),yarın ve cuma günü için Doğu Karadeniz’de fırtına uyarısı yaptı. “Denizlere ait meteorolojik uyarı. Denizlerimizde (Doğu Karadeniz) tam fırtına bekleniyor” notuyla yapılan açıklama şöyle: