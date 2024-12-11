Doğu Karadeniz için fırtına alarmı! İki güne dikkat...

Kaynak: ANKA
Doğu Karadeniz için fırtına alarmı! İki güne dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’de yarın ve cuma günü fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’de yarın ve cuma günü fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM),yarın ve cuma günü için Doğu Karadeniz’de fırtına uyarısı yaptı. “Denizlere ait meteorolojik uyarı. Denizlerimizde (Doğu Karadeniz) tam fırtına bekleniyor” notuyla yapılan açıklama şöyle:

“Doğu Karadeniz’de rüzgarın, yarın sabah saatlerinde batısı, akşam saatlerinden itibaren genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, cuma günü öğle saatlerinden itibaren 7 ila 9, yer yer 10 kuvvetinde (75-90 km/saat, yer yer 105 km/saat) kuvvetli, yer yer tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, cuma günü gece saatlerinde batısında cumartesi öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi beklenmektedir.”

Doğu Karadeniz için fırtına alarmı! İki güne dikkat...

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