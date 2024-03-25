59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21-28 Nisan'da düzenlenecek

Kaynak: Haber Merkezi
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21-28 Nisan'da düzenlenecek
T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59.yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 59. yılında profesyonel bisikletçileri ağırlamak için gün sayıyor...

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 8 gün, 8 etapta; Antalya’dan Kemer ve Kaş’a, Fethiye’den, Marmaris’e, Bodrum’dan Kuşadası’na, Manisa ve İzmir ardından İstanbul’a uzanacak.

TUR 2024 PARKURU

Dünya yıldızlarının parladığı TUR olarak bilinen, sprint ve tırmanış ustası bisikletçilerin üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 2024 parkuru şu şekilde olacak:

1.Etap : Antalya-Antalya (21 Nisan, 2024 - Pazar)

2.Etap : Kemer-Kaş (22 Nisan, 2024)

3.Etap : Fethiye-Marmaris (23 Nisan, 2024)

4.Etap : Marmaris-Bodrum (24 Nisan, 2024)

5.Etap : Bodrum-Kuşadası (25 Nisan, 2024)

6.Etap : Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) (26 Nisan, 2024)

7.Etap : İzmir-İzmir (27 Nisan, 2024)

8.Etap : Istanbul-Istanbul (28 Nisan, 2024 - Pazar)

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2024 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

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