59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21-28 Nisan'da düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 59. yılında profesyonel bisikletçileri ağırlamak için gün sayıyor...

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 8 gün, 8 etapta; Antalya’dan Kemer ve Kaş’a, Fethiye’den, Marmaris’e, Bodrum’dan Kuşadası’na, Manisa ve İzmir ardından İstanbul’a uzanacak.

TUR 2024 PARKURU

Dünya yıldızlarının parladığı TUR olarak bilinen, sprint ve tırmanış ustası bisikletçilerin üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 2024 parkuru şu şekilde olacak:

1.Etap : Antalya-Antalya (21 Nisan, 2024 - Pazar)

2.Etap : Kemer-Kaş (22 Nisan, 2024)

3.Etap : Fethiye-Marmaris (23 Nisan, 2024)

4.Etap : Marmaris-Bodrum (24 Nisan, 2024)

5.Etap : Bodrum-Kuşadası (25 Nisan, 2024)

6.Etap : Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) (26 Nisan, 2024)

7.Etap : İzmir-İzmir (27 Nisan, 2024)

8.Etap : Istanbul-Istanbul (28 Nisan, 2024 - Pazar)

TUR 2024 TV YAYINLARI

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2024 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.