5'nci kattan düşen Meliha'nın şüpheli ölümü. Niğde bu olayı konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
5'nci kattan düşen Meliha'nın şüpheli ölümü. Niğde bu olayı konuşuyor

Niğde'de 5'inci kattan düşen 35 yaşındaki Meliha Sak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kadının intihar etme ve cinayete kurban gitme olasılıklarını da araştırıyor. Polis ekipleri kadının yakınlarının ifadesini alıyor.

Korkunç olay, gece saatlerinde Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Meliha Sak, apartmanın 5'inci katında bulunan evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis 35 yaşındaki Meliha Sak'ın kadının intihar etme ve cinayete kurban gitme olasılıklarını da araştırıyor.

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