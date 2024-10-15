6 ay olan çalışma izni uzatıldı! Yabancı işçilere büyük kıyak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında yeni adım attı. Bakanlık Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancıların çalışma izninden muafiyeti uzatıldı. Söz konusu süre altı aydan üç yıla çıkarıldı

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 'Uluslararası İşgücü Kanun Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu değişiklikle nitelikli yabancı işçi için çalışma izni muafiyet süresi uzatılmış oldu.

Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeye göre, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılar altı aya kadar uzatıldı.

MESLEK GRUPLARI BELLİ OLDU

Çalışma izni muafiyeti çerçevesinde değerlendirilen yabancılar arasında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler kapsamında çalışacaklar, akademisyenler, araştırmacılar, petrol ve doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetlerinde çalışacak profesyoneller, gemi adamları, profesyonel sporcular, tur operatörü temsilcileri ve stajyerler gibi farklı gruplar yer alıyor.

Yapılan düzenlemeyle, geçici koruma sağlananlar ile insani ikamet izni sahibi yabancılardan İçişleri Bakanlığınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilenler çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışabilecek. Öte yandan bakanlık, bu gruplardan çalışma izni alması gerekenler için çalışma izni süreçlerini yürütmeye devam edecek.

BASIN MENSUPLARI DA DAHİL EDİLDİ

İletişim Başkanlığının uygun görüşü olması kaydıyla daimi basın kartı kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı basın mensuplarına da çalışma izni muafiyeti imkanı tanındı.

Düzenleme ile uluslararası kamuoyu ve iletişimin tüm araç ve yöntemleri ile Türkiye'nin her alanda nitelikli temsilinin ve tanıtımının sağlanması suretiyle Türkiye markasının daha güçlendirilmesi hedefleniyor.