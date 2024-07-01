6 ayda bin 141 vatandaşın bakım ve temizliğini yaptı

Evde bakım hizmeti kapsamında belediye ekipleri, randevu alınan evlere giderek temizlik işlemlerini gerçekleştiriyor. Temizlik malzemeleri ise belediye tarafından karşılanıyor.

Bu hizmetten, sosyal izolasyona maruz kalan 65 yaş ve üzeri kişiler ile engel durumu bulunan dezavantajlı vatandaşlar faydalanabiliyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, hizmetin vatandaşlar tarafından büyük takdir gördüğünü belirterek, "Sosyal belediyecilik, ihtiyacı olanın yanında olmayı, dost eli uzatmayı gerektirir. Biz bu anlayışla vatandaşlarımızın her anlamda yanında olmaya çaba gösteriyoruz" dedi.

Belediye ekipleri, randevu alınan evlerde tüm temizlik işlerini yaparken, temizlik malzemeleri belediye tarafından sağlanıyor. Bu hizmetten, sosyal izolasyona maruz kalan 65 yaş ve üzeri kişiler ile engelli vatandaşlar faydalanabiliyor.

Başkan Dinçer, ihtiyacı olan her vatandaşın yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara kişisel bakım hizmeti de sunuluyor. Temizlik yapılan hanelerde vatandaşlarla yakından ilgilenen belediye ekipleri, onların kendilerini yalnız hissetmemeleri için sohbet ederek güzel bir gün geçirmelerini sağlıyor.