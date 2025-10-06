6 aydır yağmur yağmadı: Zeytin üreticileri Burhaniye’de yağmur duasına çıktı!

Burhaniye ilçesi, zeytin üretiminde kritik bir role sahip. İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Hisarköy Mahallesi'nde düzenlenen "çiftçi hayrı", yüzlerce insanı bir araya getirdi.

Mahalle camisinde öğle namazı kılındıktan sonra meydanda toplanan vatandaşlar, Müftü Mustafa Ali Işık'ın okuduğu yağmur duasına katıldı. Bu anlamlı etkinliğe Burhaniye Kaymakamı Cumalı Atilla ve Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil de iştirak etti.

DUALARIN ARDINDAN ETLİ PİLAV İKRAMI

Duanın hemen ardından, köy meydanında kurulan masalarda vatandaşlara özenle hazırlanan etli pilav, höşmerim ve ayran ikramı yapıldı. Yemek ikramının bitiminde ise imam Ali Ulvi Çakır tarafından yemek duası okundu.

Etkinliğe katılan Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Dayı, gazetecilere yaptığı açıklamada geleneğin önemini vurguladı: "Bu gün Hisar Mahallemizde köy hayrı ve yağmur duasına katılım sağladık. Bu geleneklerimiz eski tarihlerden beri devam ediyor. Zeytinlerimize bu yağmurlar çok iyi geliyor. Yağmurlara çok ihtiyacımız var. Yapılan hayır hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"6 AYDIR YAĞMUR YAĞMIYOR, AĞAÇLAR KURUMAYA BAŞLADI"

Zeytin üreticisi Necat Kaynak ise kuraklığın boyutlarına dikkat çekerek dualarının kabul olması dileğini getirdi: "Her sene geleneksel olarak bu hayırlarımızı yapıyoruz. Sonbahar geldiğinde sezon başlamadan önce bütün komşuları, köylüleri toplayıp hayrımızı yapıyoruz. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder. 6 aydan beri yağmur yağmıyor. Zeytin ağaçlarımız bir yandan kurumaya başladı. İnşallah Allah yağmurları verir, Allah'ım hayrımızı kabul eder. Bütün köylerden komşularımız geldi. Hepsinden Allah razı olsun. Biraz da yağmur yağdı. Allah verdi. İnşallah arkasını da getirir" dedi.