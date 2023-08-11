6 bakanlıkta kritik görevdeki 14 bürokrat görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan, Resmi Gazete'deki kararlara göre, üst düzey bürokrasiden 14 ismi görevden aldı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı kapsıyor.

Görevden alınanların tam listesi şöyle: