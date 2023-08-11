6 bakanlıkta kritik görevdeki 14 bürokrat görevden alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 6 bakanlıkta 14 üst düzey bürokrat görevden alındı. Görevden alınanlar arasında AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer de var.

6 bakanlıkta kritik görevdeki 14 bürokrat görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan, Resmi Gazete'deki kararlara göre, üst düzey bürokrasiden 14 ismi görevden aldı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı kapsıyor.

Görevden alınanların tam listesi şöyle:

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Ay
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin Bilge,
  • SGK Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Tekin,
  • SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Zeki Özdemir,
  • SGK Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürü Hakan Bayri,
  • SGK Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Eşref Başkan,
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir,
  • Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan;
  • İçişleri Bakanlığında Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Barış Göçmez,
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Yardımcısı Uğur Sezer;
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Aydemir,
  • Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Haspolatlı
  • Kültür ve Turizm Bakanlığında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman,
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Selman Ayaz

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