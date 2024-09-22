6. Bandırma Kitap Günleri başladı

Bu yıl altıncısı düzenlenen Bandırma Kitap Günleri, 21-29 Eylül 2024 tarihleri arasında “Nâzım Hikmet” ana temasıyla gerçekleşiyor.

Bandırma Kitap Fuarı'nın 6'ncısı bu yıl "Nazım Hikmet" ana temasıyla düzenleniyor. Dokuz gün boyunca yaklaşık otuz yazarın ve gazetecinin ağırlanacağı etkinlik, Ahmet Ümit, Buket Uzuner ve Sibel Uzun’un Yenikapı’dan Bandırma’ya feribotla yaptığı “kitaba yolculukla” başladı.

Feribotta, “6. Bandırma Kitap Günleri’ne yaptığımız bu yolculukta bizlere yazarlarımız da eşlik ediyor” anonsu yaparken, yazarlar da yolculuk sırasında kitaplarını vatandaşlara dağıtarak sürpriz yaptı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Dursun Mirza, ilçeyi kitaplarla ve yazarlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Mirza, alka kitap okumayı özendirmenin temel amaç olduğunu söylerken, çocukları ve öğrencileri kitaplarla buluşturmanın önemini vurgulayarak, “İlk belediye başkanlığı dönemimde başlattığımız ve sonraki dönemde de devam eden Bandırma Kitap Günleri’nde bu yıl da unutulmaz günler yaşayacağız” diye konuştu.

6. Bandırma Kitap Günleri, Ahmet Ümit ve Buket Uzuner’in yanı sıra Müjdat Gezen’den Ataol Behramoğlu’na, Şükrü Erbaş’tan Sunay Akın’a kadar birçok yazar, şair ve gazeteciyi dokuz gün boyunca yurttaşlarla buluşturacak.

Sibel Uzun, Ece Üner, Sinan Yaşar, Şebnem Burcuoğlu, Merve Yıldırım, Balçiçek İlter, Sinan Yağmur, Prof. Dr. Yılmaz Arı, Sinan Kıyanç, Dilek Cesur, İrfan Donat, Eray Hacıosmanoğlu, Doç. Dr. Özgür Bolat, Dursun Ali Yaz, Hayati İnanç, Serhat Yabancı, Naim Babüroğlu ve İsmail Arı da diğer imza, şöyleşi ve etkinliklere katılacak.

Kitap günlerinde Haluk Çetin ve Kseniia Prostitova dinletilerinin yanı sıra Dengin Ceyhan/Mahmut Çınar, Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın “Nazım’a Şarkılar” ve Kehribar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı konserleri, katılımcıların kulağının pasını silecek.