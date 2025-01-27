6 gezegen hizalandı, Kayserililer gözlemevine akın etti

Bu özel doğa olayını görmek isteyen vatandaşlar, Kocasinan Belediyesi'nin organizesinde Hıdrellez Gök Gözlemevi’ne geldi. Gök gözlemevi, kurduğu dev teleskoplarla gezegenleri yakından gözlemleme imkanı sundu.

HEDEFLERİ GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINI YETİŞTİRMEK

Hıdrellez Gök Gözlemevi sorumlusu Tamer Akın, amaçlarının geleceğin astronotlarını ve bilim insanlarını yetiştirmek olduğunu belirtti. Akın, “Katılan halkımızla birlikte teleskopumuzla Satürn ve Venüs’e baktırmış olacağız. Daha sonra Jüpiter ve Mars’ı da izleyicilerimize göstermeye çalışacağız. 28 Şubat’ta da 7 gezegeni gözlemleme imkanımız olacak. Bu akşam da hepsi gökyüzünde ve hepsini gözlemleme imkanımız olacak. Bu özel gecelerden bir tanesi. Burası aktif olarak 3. yılına giriyor. Elimizden geldiğince halk günlerini çok fazla yapmaya çalışıyoruz. Burada amacımız Kayseri'nin evine bir pencere açmak. Geleceğin belki de astronotları, uzay ajansında çalışacak olan bilim insanları buradan çıkacak” dedi.

ETKİNLİĞE KATILANLAR, DOĞA OLAYI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Gezegenleri izlemeye gelen vatandaşlar, etkinlik için emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, Dünya’dan farklı gezegenleri görmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.