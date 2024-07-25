6 gol Çağdaş Atan'ı kesmedi

Kaynak: Haber Merkezi
6 gol Çağdaş Atan'ı kesmedi

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan 6-1 kazandıkları La Fiorita maçından sonra çarpıcı sözler sarf etti.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, La Fiorita karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda, takımının performansını değerlendirdi.

Atan, “Planlarımız neredeyse kusursuz işledi. En büyük hedefimiz erken gol atmaktı ve oyuncularım maç boyunca ciddiyetlerini korudu. Bir gol daha atsak, Türk takımlarının Avrupa’daki rekorunu kıracaktık ama olmadı. Maç öncesindeki tek endişemiz erken ritim bulamamaktı, ancak bunu başardık. Şimdi ikinci maça odaklanacağız,” dedi.

Atan, ligde 6-7 maç oynadıktan sonra yeni sezona başlayacaklarını belirterek, “Aramıza 3-4 yeni oyuncu katılacak. Mevcut oyuncularımızdan daha iyisini bulmakta zorlanıyoruz. Takımımızı geçen sezondan daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Kupada, ligde ve Avrupa’da elimizden geleni yapacağız,” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stadyumda maçı takip etmesiyle ilgili de konuşan Atan, “Cumhurbaşkanımız bize sürpriz yaparak maça geldi ve bizi onurlandırdı. Kendisiyle ilk kez tanışma fırsatı buldum. Tesadüfen Serdar ve Berkay’ın bu hafta çocukları oldu ve Cumhurbaşkanımız onlara altın hediye etti. Stadın açılışında Volkan’a golü vardı burada,” dedi.

Son Haberler
Borsa günü düşüşle kapattı Ekonomi
Borsa günü düşüşle kapattı
İsrail askerleri yine Batı Şeria'ya baskın düzenledi Dünya
İsrail askerleri yine Batı Şeria'ya baskın düzenledi
Aşureyi Sivaslılar böyle yapıyor. Muhteşem kıvamlı lezzetin tüyosu verildi Keşfet
Aşureyi Sivaslılar böyle yapıyor. Muhteşem kıvamlı lezzetin tüyosu verildi
Bahçeye tavuk girdi diye dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Bahçeye tavuk girdi diye dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
Galata Köprüsü’nden Dolmabahçe'ye 600 TL istedi! O taksiciye ceza kesildi Gündem
Galata Köprüsü’nden Dolmabahçe'ye 600 TL istedi! O taksiciye ceza kesildi
Şanlıurfa’da korkutan orman yangını Yerel Haberler
Şanlıurfa’da korkutan orman yangını
Anket sonuçlandı. ABD'nin nüfusu yarıya inecek Dünya
Anket sonuçlandı. ABD'nin nüfusu yarıya inecek