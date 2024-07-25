6 gol Çağdaş Atan'ı kesmedi

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, La Fiorita karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda, takımının performansını değerlendirdi.

Atan, “Planlarımız neredeyse kusursuz işledi. En büyük hedefimiz erken gol atmaktı ve oyuncularım maç boyunca ciddiyetlerini korudu. Bir gol daha atsak, Türk takımlarının Avrupa’daki rekorunu kıracaktık ama olmadı. Maç öncesindeki tek endişemiz erken ritim bulamamaktı, ancak bunu başardık. Şimdi ikinci maça odaklanacağız,” dedi.

Atan, ligde 6-7 maç oynadıktan sonra yeni sezona başlayacaklarını belirterek, “Aramıza 3-4 yeni oyuncu katılacak. Mevcut oyuncularımızdan daha iyisini bulmakta zorlanıyoruz. Takımımızı geçen sezondan daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Kupada, ligde ve Avrupa’da elimizden geleni yapacağız,” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stadyumda maçı takip etmesiyle ilgili de konuşan Atan, “Cumhurbaşkanımız bize sürpriz yaparak maça geldi ve bizi onurlandırdı. Kendisiyle ilk kez tanışma fırsatı buldum. Tesadüfen Serdar ve Berkay’ın bu hafta çocukları oldu ve Cumhurbaşkanımız onlara altın hediye etti. Stadın açılışında Volkan’a golü vardı burada,” dedi.