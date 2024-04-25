6 gün haber alınamadı, evde uyuduğu ortaya çıktı

Elazığ’da merkez ilçeye bağlı Sarayatik Mahallesi’nde yer alan Bosna Hersek Bulvarı üzerindeki 7 katlı Çelikler Apartmanının 4. katındaki evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevdet Çiftçi’den 6 gün boyunca haber alınamadı.

Durum üzerine bir komşusunun olayı bildirmesiyle adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EVE BALKONDAN GİRDİLER

Dakikalarca Çiftçi’nin kapısını çalan ekipler bir karşılık alamadı.

Daha sonra ise itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiven ile balkonundan evin içine girdi.

UYUYA KALDIĞINI SÖYLEDİ

Eve giren ekipler, Çiftçi’yi uyuyor halde buldu. Uyandırılan Çiftçi, ekiplere uyuya kaldığını söyledi.

Çiftçi’nin herhangi bir sağlık probleminin olmadığının anlaşılması sonrasında ekipler normale döndü.