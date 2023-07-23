6 gündür kayıp olan 69 yaşındaki epilepsi hastasından kötü haber

Bursa'da, 6 gündür kayıp olan epilepsi hastası Osman Altıkardeşler'in (69) cesedi, ormanda park halindeki otomobilinden 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

KAYNAK: DHA
6 gündür kayıp olan 69 yaşındaki epilepsi hastasından kötü haber

17 Temmuz Pazartesi günü Mudanya ilçesi, Kurşunlu Mahallesi'ndeki evinden 16 BSA 08 plakalı otomobili ile ayrılan epilepsi hastası Osman Altıkardeşler, akşam evine dönmedi.

Altıkardeşler'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

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Altıkardeşler'in son olarak Kumsaz mevkisinde görüldüğü bilgisine ulaşan AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve NAK ekipleri, kara ve denizden arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 10 kilometrelik alanda yürütülen dron destekli arama çalışmalarında Altıkardeşler'in otomobilinin Trilye Mahallesi'ndeki ormanda olduğu tespit edildi.

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Bölgeye giden arama- kurtarma ekiplerince yapılan çalışmada Osman Altıkardeşler'in cansız bedeni, otomobilinden 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

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Altıkardeşler'in cesedi, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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