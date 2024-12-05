6 gündür kayıptı. Köyde kaybolan şahıs ile ilgili yeni detay

Kaynak: İHA
6 gündür kayıptı. Köyde kaybolan şahıs ile ilgili yeni detay

Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Bahçecik Köyü’nde 6 gün önce kaybolan ve haber alınamayan Ertuğrul Çiftçi, ile ilgili bir gelişme yaşandı. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada Çiftçi’nin bir üre önce arabasını ve Büyükbaş hayvanlarını sattığı hesabında yüklü miktarda para olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Alpu ilçesi Bahçecik Köyü'nde ikamet Ertuğrul Çiftçi (37), 28 Kasım 2024 tarihinde sabah saatlerinde evden ayrıldı. En son elinde valizle belediye otobüsü beklerken görülen vatandaştan bir daha haber alınamadı.

Kaybolduktan sonra telefonuna da ulaşım sağlanamayan Çiftçi'nin yakınlarının ihbarı üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların hala devam ettiği öğrenilirken endişeli yakınları iyi bir haber gelmesini bekliyor.

Öte yandan Ertuğrul Çiftçi'nin bir süre önce aracını ve büyükbaş hayvanlarını sattığı öğrenildi. Hesabında yüklü miktarda para olduğu tahmin edilen Çiftçi için yakınları endişe ediyor.

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