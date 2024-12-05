6 gündür kayıptı. Köyde kaybolan şahıs ile ilgili yeni detay

Edinilen bilgilere göre, Alpu ilçesi Bahçecik Köyü'nde ikamet Ertuğrul Çiftçi (37), 28 Kasım 2024 tarihinde sabah saatlerinde evden ayrıldı. En son elinde valizle belediye otobüsü beklerken görülen vatandaştan bir daha haber alınamadı.

Kaybolduktan sonra telefonuna da ulaşım sağlanamayan Çiftçi'nin yakınlarının ihbarı üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların hala devam ettiği öğrenilirken endişeli yakınları iyi bir haber gelmesini bekliyor.

Öte yandan Ertuğrul Çiftçi'nin bir süre önce aracını ve büyükbaş hayvanlarını sattığı öğrenildi. Hesabında yüklü miktarda para olduğu tahmin edilen Çiftçi için yakınları endişe ediyor.