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Fenerbahçe'yi sarsan sakatlık: 6 hafta forma giymeyecek

Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku. 6 hafta yok...

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 15:32
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6 hafta yok! Fenerbahçe'de sakatlık krizi

Fenerbahçe'yi sarsan sakatlık: 6 hafta forma giymeyecek
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Son dönemde sakatlıklardan büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Beko'ya bir kötü haber daha geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tarık Biberovic'in antrenman sırasında sakatlandığı ve dönüş süresinin altı haftayı bulacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic, takım idmanımız esnasında sakatlanmış ve sporcumuzun sağ bacak hamstring kasında yırtık saptanmıştır. Tedavisine başlanan oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin altı hafta olması öngörülmektedir."

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