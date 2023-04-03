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Sıcak haber. 6 il daha afet bölgesi ilan edildi

6 Şubat depremi nedeniyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman da afet bölgesi ilan edildi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:12
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6 il daha afet bölgesi ilan edildi

Sıcak haber. 6 il daha afet bölgesi ilan edildi
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AFAD yaptığı açıklamada, 6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilin ve Sivas'ın Gürün ilçesi haricinde, depremden etkilenen Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerinin de genel hayata etkili afet bölgesi kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edilmiştir.

Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup, hasar tespit çalışmaları neticesinde;

Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir."

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