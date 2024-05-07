6 ilde araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek satan zanlılara operasyon: 11 gözaltı

Kaynak: İHA
6 ilde araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek satan zanlılara operasyon: 11 gözaltı
Malatya merkezli olarak 6 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek başka araçlarla takas eden 11 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 6 Şubat depreminde ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şase numaralarının değiştirilerek, piyasaya sürülmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Altı aylık bir teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheliler adına kayıtlı toplam 267 araçtan 47'sinin şasi ve motor numaralarının değiştirildiği belirlendi.

Malatya, İstanbul, Bursa, Isparta, Hatay illerinde yapılan operasyonlarda 10 kişi, Suriye'nin Afrin kentinde ise bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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