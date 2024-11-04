6 ilde FETÖ operasyonu! 9 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
6 ilde FETÖ operasyonu! 9 gözaltı

Konya merkezli 6 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 10 şüpheli tespit edildi ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya merkezli olarak Kahramanmaraş, Kocaeli, İstanbul, Bingöl ve Malatya’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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