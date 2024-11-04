6 ilde FETÖ operasyonu! 9 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 10 şüpheli tespit edildi ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya merkezli olarak Kahramanmaraş, Kocaeli, İstanbul, Bingöl ve Malatya’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.