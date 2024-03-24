6 ilde kaçak göçmen operasyonu. Bakan açıkladı

Damla Baylan
6 ilde kaçak göçmen operasyonu. Bakan açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde kaçak göçmenler ve organizatörlere yönelik kalkan 16 operasyonunun düzenlendiğini ve bu operasyonlar kapsamında 19 organizatör ve 173 kçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

Kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Kaçak göçmenler ve organizatörlerine yönelik Göç İdaresi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kalkan-16 operasyonunda 173 kaçak göçmen yakalandı.

Sosyal medya hesabından yapılan Kalkan 16 operasyonlarının detaylarını açıklayan Yerlikaya, operasyonun merkezlerinden olan Muğla’da 15 göçmen organizatörünün yakalandığını ve bunlardan 7’sinin tutuklandığını, 2’sinin de haklarında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Ayrıca yapılan operasyon sonucunda çok sayıda Türk Lirası ve dijital materyalin de ele geçirildiği vurgulanırken düzensiz göçmenlere yönelik devam eden operasyonların aralıksız bir şekilde devam edeceğinin de altı çizildi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

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