6 ilde kaçak göçmen operasyonu. Bakan açıkladı

Kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Kaçak göçmenler ve organizatörlerine yönelik Göç İdaresi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kalkan-16 operasyonunda 173 kaçak göçmen yakalandı.

Sosyal medya hesabından yapılan Kalkan 16 operasyonlarının detaylarını açıklayan Yerlikaya, operasyonun merkezlerinden olan Muğla’da 15 göçmen organizatörünün yakalandığını ve bunlardan 7’sinin tutuklandığını, 2’sinin de haklarında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Ayrıca yapılan operasyon sonucunda çok sayıda Türk Lirası ve dijital materyalin de ele geçirildiği vurgulanırken düzensiz göçmenlere yönelik devam eden operasyonların aralıksız bir şekilde devam edeceğinin de altı çizildi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde: