6 ilde sınav usulsüzlüğünden FETÖ/PDY'ye operasyon: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2006 ve 2007 yılı PMYO giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığını belirledi. Aktif polis memurları ve diğer kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu, sınavı kazanan veya sınav sorularını önceden örgüt üyelerine sağlayan altı şüpheli hakkında, Ankara merkezli altı ilde 28 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin hepsi yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Gözaltına alınanlar, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde alınan ifadelerinde, örgütün sınavdaki usulsüzlüklerini itiraf etti. Buna göre; gözaltına alınan aktif polis memuru A.O., PMYO sınavından bir hafta önce, FETÖ/PDY'ye ait bir yurtta 'Ağabey' olarak tanınan örgüt üyesi N.Y. tarafından kendisine verilen ve sınav sorularını içeren kitapçığı 'Geçmiş yıllarda çıkmış sorular' adı altında aldığını, bu soruları ve cevaplarını ezberlediğini belirtti.

A.O., sınavda aynı soruların çıktığını ve yüksek puan alarak polis olduğunu itiraf etti. Gözaltındaki diğer şüpheli S.Ş. ise, örgütün üst düzey yöneticileri tarafından kendisine verilen PMYO sınav sorularını içeren kitapçığı, sınavdan önce 'Çalışma evi' olarak adlandırılan yerlerde kalan lise öğrencilerine dağıtmak üzere ev sorumlularına teslim ettiğini ve böylece örgüt üyelerinin polis olmalarını sağladıklarını itiraf etti.

Ayrıca, soruşturma sonucunda; Polis Meslek Yüksek Okulları'na yerleştirilen öğrencileri takip eden FETÖ'nün emniyet içindeki gizli yapılanması üyelerinin, öğrencilerin mezuniyet sonrası 'sohbet' adı verilen örgüt toplantılarına katılmalarını sağladıkları ve maaşlarının bir kısmını 'himmet' adı altında örgüte finansal katkı sağlamak amacıyla aldıkları ortaya çıktı.